Le marché Boursier a clôturé la semaine, du 4 au 8 août 2025, sur une légère note positive. Le benchmark a timidement progressé de 0,1 % à 11 864,07 portant sa performance annuelle à presque +20 %, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Sur le front des échanges, une enveloppe de 29,7 MD a été transigée sur le marché. Elle a été soutenue par la réalisation de deux transactions de bloc sur les titres ARTES (2,8 MD) et ATTIJARI BANK (2,2 MD).

Analyse des valeurs :

Sans faire l’objet de transactions sur la séance, le titre SITS s’est offert la palme des hausses. L’action du promoteur immobilier s’est envolée de 33,3 % à 3 D.

Le titre STA a, également, bien performé sur la semaine. L’action s’est appréciée de 10,1 % à 31,980 D. La valeur a brassé un volume de 527 mille dinars sur la semaine.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Dans un volume dérisoire de mille dinars, l’action du cimentier a dévissé de –7,8 % à 0,470 D.

Le titre DELICE HOLDING a figuré parmi les plus grands perdants de la semaine. L’action a reculé de –6,1 % à 13,300 D, en drainant un flux de 1,3 MD sur la semaine.

Le titre AMEN BANK a chapeauté le palmarès des échanges. L’action de la banque a pris 5,3 % à 43,500 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,8 MD.