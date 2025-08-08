La ville de Zaghouan a accueilli vendredi la cinquième conférence régionale sur « l’intégration économique des femmes et la réalisation du développement à l’horizon 2030 », avec la participation des cadres et des structures régionales concernées, en présence d’un grand nombre de femmes du deuxième district qui comprend les gouvernorats de Tunis, Nabeul et Zaghouan.

Wejdan Ayad, responsable au ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a souligné lors de l’ouverture du colloque que la Tunisie occupe la première place mondiale en termes de nombre d’étudiantes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, avec un pourcentage supérieur à 43 %, et la deuxième place en termes de femmes titulaires de diplômes supérieurs dans ces disciplines, selon les statistiques de l’UNESCO.

Ayed a souligné que l’État a accordé une attention particulière à la promotion de l’entrepreneuriat féminin et à l’investissement destiné aux femmes, qui sera renforcé par un partenariat actif entre les femmes du deuxième district, caractérisé par la diversité de ses produits et la richesse de ses ressources économiques. Elle a également affirmé que l’intégration économique des femmes est un facteur essentiel pour parvenir à un développement inclusif à l’horizon 2030.