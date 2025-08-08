Situé entre Tunis et Bizerte (nord tunisien), “Tilal Utique” se présente comme un lieu hybride pensé pour encourager l’exploration artistique et les échanges culturels dans une profonde expérience humaine.

Ce projet philanthropique, lancé par la Fondation Kamel Lazaar (KLF) en partenariat avec le Community Arts Lab (CAL) de la Fondation Porticus (Pays Bas), propose une résidence artistique en deux temps (juillet et août 2025). Il offre aux artistes venant de différentes contrées, un espace privilégié pour réfléchir, expérimenter et interagir avec les communautés locales à travers des ateliers, des expositions et des échanges.

Se voulant un lieu où la créativité se façonne et où chaque résidence laisse un impact durable, Tilal Utique aspire à devenir un véritable carrefour artistique entre continents, disciplines et regards, soutenu par un réseau d’alumni en pleine croissance et des collaborations pérennes.

La thématique retenue pour cette édition, “Arts, récits et nature”, place la création artistique en dialogue direct avec l’environnement écologique. Elle interroge les interactions entre pratiques artistiques et écosystèmes, porte un regard sensible sur le paysage et explore des approches interdisciplinaires de l’expression artistique.

Du 10 au 31 juillet 2025, Tilal Utique a accueilli des artistes tunisiens, algériens et marocains, sélectionnés à l’issue d’un appel à candidatures, dans le cadre de son programme de résidence multidisciplinaire. Une dizaine d’artistes visuels, d’écrivains, de poètes, de compositeurs, d’ interprètes et d’artistes de scène se sont réunis pour une première session de trois semaines consacrée à la recherche et à l’exploration créative. Cette expérience a offert un cadre propice au développement des pratiques artistiques, à l’échange culturel et à la réalisation d’œuvres dans un environnement inspirant.

Une seconde session est prévue du 14 août au 4 septembre 2025 pour poursuivre l’aventure qui met la créativité en mouvement, au fil de l’art et des récits en écho avec la nature dans ce cadre à la pointe nord-ouest de l’Afrique, conçu par l’architecte germano-burkinabé de renommée internationale Diébédo Francis Kéré, premier Africain à recevoir, en 2022, le prix Pritzker d’architecture et, en 2004, le Prix Aga Khan pour ses efforts pour promouvoir une architecture durable, axée sur la communauté locale.