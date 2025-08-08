Tous les usagers et abonnés de la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) ont désormais accès aux ouvrages et revues de la plateforme numérique spécialisée dans les sciences humaines et sociales Cairn.info.

Selon une publication de la BNT sur sa page officielle, plus de 590 revues et plus de 18.000 ouvrages (santé, éducation, politique, économie, comptabilité, communication…) disponibles sur cette plateforme de référence pour les publications scientifiques francophones peuvent ainsi être consultés.

Les chercheurs peuvent ainsi accéder à un contenu académique varié comprenant des livres et des articles dans divers domaines des sciences humaines et sociales, avec possibilité d’impression et de téléchargement. La plateforme propose également des contenus multimédias ainsi que des entretiens filmés et enregistrés avec des auteurs.

La BNT précise qu’une partie du contenu en accès libre (Open Access) est consultable gratuitement dans ses salles de lecture. Les abonnés bénéficient d’un total accès sur place et à distance.

La bibliothèque numérique Cairn.info vise notamment à faire découvrir au plus grand nombre une recherche scientifique francophone de qualité, tout en préservant l’indépendance et la diversité des acteurs de l’écosystème du savoir. Près de 2000 institutions dans 70 pays ont noué un partenariat avec la plateforme Cairn.info qui constitué un réseau d’une vingtaine de partenaires spécialisés, essentiellement en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.