«La Tunisie rejoint l’Espagne, le Mexique, le Brésil, le Costa Rica, la Grèce, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et connaît également un essor touristique remarquable en 2025 avec des arrivées et des revenus record », c’est ce qu’a été mentionné dans un article publié, mardi, sur le site spécialisé www.travelandtourworld.fr

Se référant sur des données statistiques, l’article a fait état de l’accroissement des touristes accueillis, par la Tunisie, à la mi-2025, pour atteindre 5,2 millions de personnes, ce qui dépasse les chiffres d’avant la pandémie, et générant des recettes à hauteur de 3,998 milliards de dinars.

«L’essor touristique actuel de la Tunisie résulte d’une combinaison de facteurs, notamment une demande internationale accrue, notamment en provenance d’Europe et du Maghreb, le renforcement des investissements publics dans les infrastructures touristiques…», peut-on lire, également, dans cet article.

A savoir que le site www.travelandtourworld.fr est une plate-forme multimédia numérique intégrée B2B dans le secteur du voyage et du tourisme, atteignant plus de 20 millions de lecteurs dans le monde, dédié aux voyages, au tourisme, aux compagnies aériennes, aux croisières, à la technologie et à l’hôtellerie.