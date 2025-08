La 8ème édition du Festival Maghrébin du Couscous aura lieu du 11 au 17 Aout à Tunis, Zarzis et Kairouan, avec la participation des professionnels, d’amateurs du monde culinaire et des régions de la Tunisie. Les pays du Maghreb présents à cette manifestation sont l’Algérie, du Maroc et la Mauritanie.

Cet événement est organisé conjointement par l’association “Saveurs de Mon Pays” et “Couscous Academy” a déclaré à l’agence TAP Mme Latifa Khairi, fondatrice du festival et de l’association, dont l’objectif est de réunir les amateurs, les artistes, les journalistes et les personnalités publiques autour du couscous en vue de promouvoir les produit du terroir, tout en valorisant cet important patrimoine. En effet, “suite à l’inscription du Couscous au Patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2020, cet héritage tant sauvegardé par nos ancêtres sera, durant cet événement, célébré au service du tourisme culinaire et gastronomique et de la culture”, a-t-elle ajoutée.

L’avant-festival sera marqué par l’organisation d’un couscous-débat à l’espace des arts “Esskifa” place Romdhane Bey, Tunis medina.

La ville de Zarzis abritera le 11 Août 2025 le show “Couscous B’Weld el Bhar”, animé par Latifa Khairi, suivi le 12 août d’un show intitulé “karkar el 7hoût ya 3aroussa” animé par Hana Gharbi.

La ville de Kairouan accueillera, le 13 aout, une table ronde et un concours de couscous préparé par des femmes sous le signe “graines au féminin”.

Le festival démarre à la banlieue Nord de Tunis le 16 août 2025 pour les amoureux de ce plat et des recettes ancestrales qui seront invités à assister, de 19h à 00h, à des shows culinaires, des expositions, des animations et des dégustations.

Le 17 août 2025, les invités auront l’occasion de découvrir, de 19 h à 00h, le Spectacle “Elbouzidaya” de l’artiste Souad Chehibi, et le spectacle musical de l’artiste Nejha Jamel.