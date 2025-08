Le second atelier d’écriture créative de littérature enfance et jeunesse s’est clôturé le 3 aout à Tunis, une initiative du Programme international de Dubaï pour l’écriture (Emirats arabes Unis) avec la participation de 10 jeunes auteurs en vue de se spécialiser dans ce genre littéraire.

La responsable de l’atelier Wafa Mezghani, professeure d’université et autrice spécialisée en littérature enfance et jeunesse, a expliqué à l’agence TAP, que cet atelier est fait partie du programme de la Fondation Mohamed bin Rashid Al Maktoum pour le savoir, sachant que cette édition est la troisième du genre organisée au Maghreb.

Cette édition a comporté 12 sessions de formations en présentiel organisées durant trois jours comportant des volets théorique et pratique, des sujets intéressant tous les auteurs novices ou bien expérimentés dont, l’histoire de la littérature enfance et jeunesse, la littérature enfance et jeunesse dans le monde arabe, les genres de la littérature enfance et jeunesse et les diverses tranches d’âge.

Une partie de l’atelier a été consacrée à l’importance de la planification avant l’écriture, la construction des personnages, les cadres spatiaux et temporels, l’importance du dialogue, de l’intrigue et de la narration et la construction des évènements avant d’arriver aux principes de la rédaction, au choix du titre et de la couverture de l’œuvre jusqu’à sa commercialisation, a-t-elle fait savoir.

Elle a déclaré qu’elle assurera le suivi de l’atelier en ligne en lisant les manuscrits et en suivant la rédaction jusqu’à la publication des œuvres qui se retrouveront dans les bibliothèques, soulignant, dans ce cadre, l’importance de ce projet en tant qu’investissement dans les jeunes talents afin de les orienter vers l’écriture spécialisée qui constitue une pierre angulaire dans la construction d’une société arabe du savoir capable d’être au diapason des mutations mondiales.

Concernant l’organisation et la participation à ces ateliers, Mezghani a rappelé que l’annonce de l’organisation de cette formation a été faite en janvier 2025, sachant que plus de 70 demandes de participation ont été reçues à Dubai. Après les avoir étudiées une à une, les 10 talents les plus prometteurs ont retenus par le Comité d’écriture qui, selon elle, possèdent un véritable potentiel capable de se développer et de s’épanouir.