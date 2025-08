L’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) a annoncé sur son site web que 52 % de ses agences dans différentes régions du pays utilisent désormais la plateforme d’enregistrement à distance.

La transition numérique a concerné 48 agences de l’ANETI, où les demandeurs d’emploi et les entreprises peuvent désormais s’inscrire à distance.

Le projet de généralisation de la plateforme numérique, financé par la Banque mondiale et l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale adoptée par l’agence à l’horizon 2030.

Il comprend, outre la numérisation, la restructuration des services aux demandeurs d’emploi, le développement d’outils d’accompagnement à l’entrepreneuriat et la création de services destinés aux entreprises, afin de renforcer la capacité de l’agence à s’adapter aux mutations du marché du travail et à garantir une interaction plus efficace entre l’offre et la demande.