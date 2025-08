L’avionneur européen Airbus a annoncé avoir livré 306 avions commerciaux au premier semestre 2025, contre 323 à la même période l’année précédente.

Ce recul, en dépit d’un bon niveau de production, s’explique essentiellement par des tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement en moteurs, affectant notamment le programme A320, précise le géant aéronautique dans un communiqué.

“La performance commerciale au premier semestre 2025 a été solide dans l’ensemble de l’entreprise”, a souligné le président exécutif d’Airbus, Guillaume Faury, cité dans le communiqué.

“Nous produisons selon nos plans, mais les livraisons sont retardées en raison de problèmes persistants d’approvisionnement en moteurs pour le programme A320”, a-t-il expliqué.

Dans le détail, l’avionneur a livré 232 appareils de la famille A320, 41 court-courriers A220, 21 A350 et 12 A330 au premier semestre.

Les prises de commandes affichent également une nette hausse. Airbus a enregistré 494 commandes brutes et 402 nettes (après annulations), contre 327 et 310 respectivement un an plus tôt. Le carnet de commandes a atteint 8 754 appareils commerciaux à fin juin 2025.

Sur la même période, le groupe aéronautique a réalisé un chiffre d’affaires de 29,6 milliards d’euros, en hausse de 3% par rapport à la même période de l’année dernière, porté par la croissance de ses activités hélicoptères (+16%) et Défense et Espace (+17%).

Airbus maintient ses objectifs pour 2025 : environ 820 livraisons d’avions commerciaux, un EBIT (bénéfice avant intérêts et impôts) ajusté de 7 milliards d’euros et un flux de trésorerie libre avant financement client de 4,5 milliards d’euros, d’après la même source.