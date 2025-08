Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) a révélé que les opportunités d’exportation inexploitées vers le marché indien s’élèvent à environ 214 millions de dollars malgré que les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Inde atteignant environ 800 millions de dollars, soit environ 2,4 milliards de dinars l’année dernière.

Ces opportunités, selon une rencontre tenue récemment entre le PDG du CEPEX, Mourad Ben Hassine et l’Ambassadrice de l’Inde en Tunisie,Shri Ngulkham Jathom, nécessitent un renforcement du partenariat dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Les domaines de coopération entre les deux pays concernent les industries chimiques et des engrais compte tenu de la présence d’acide phosphorique à Skhira, ainsi, que les industries pharmaceutiques, les énergies renouvelables, les industries électriques et électroniques et les produits agricoles.

Les exportations de la Tunisie vers l’Inde se sont considérablement améliorées, avec une croissance des exportations d’huile d’olive de 250 % et de dattes de 56 %, ce qui reflète une dynamique croissante des produits tunisiens sur le marché indien, selon le CEPEX.

Pour les importations de la Tunisie en provenance de l’Inde, elles comprennent plusieurs matières, dont des voitures et des pièces détachées, avec une valeur de 356 millions de dinars (soit 18 % du total des importations ).

Les importations pharmaceutiques ont augmenté de manière significative, avec une hausse de 637% , en plus des importations de thé, de poisson congelé, de tracteurs agricoles, de textiles et de produits pétrochimiques, reflétant la diversité et l’ouverture croissante du marché tunisien à l’offre indien.

En 2024, l’Inde est le neuvième partenaire commercial de la Tunisie en termes de volume d’importation et le 16ème en termes d’exportations. Il existe, selon le CEPEX, des perspectives prometteuses pour développer davantage les échanges et élargir les domaines de partenariat dans un certain nombre de secteurs vitaux et stratégiques.

L’Ambassadrice de l’Inde en Tunisie a réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre le renforcement de la coopération économique avec la Tunisie.

Elle a souligné l’importance d’activer la coopération entre le CEPEX et son homologue indien, en intensifiant l’échange de visites et de missions économiques, et l’organisation de forums d’affaires bilatéraux pour renforcer les partenariats sectoriels.

Lors de la réunion tenue à la Maison de l’Exportateur, les deux parties ont discuté de l’importance d’activer les accords précédents, en particulier le mémorandum d’entente signé entre le CEPEX et son homologue indien en 2017, qui constitue un cadre juridique pour la coopération institutionnelle.

Les deux parties ont examiné une proposition visant à organiser un forum à distance en présence des structures concernées afin de discuter davantage des moyens de renforcer la coopération économique dans les secteurs prometteurs, et ce, dans le cadre des préparatifs actuels pour tenir des réunions de la commission mixte dans le but de surmonter les obstacles douaniers et fiscaux.