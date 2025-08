L’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) a lancé une enquête auprès des acteurs économiques tunisiens afin de recueillir leurs avis et recommandations sur le projet de nouveau code des changes, toujours en attente d’adoption malgré les promesses répétées des gouvernements successifs. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du dialogue autour de ce projet, élaboré sous les précédents gouvernements mais jamais finalisé.

L’enquête vise à évaluer les difficultés rencontrées par les entreprises avec la réglementation actuelle et à formuler des propositions pour améliorer le nouveau texte, en coordination avec le ministère des Finances et la Banque centrale de Tunisie (BCT). Elle cherche également à préserver les acquis du code existant tout en intégrant des mécanismes plus flexibles, conformément aux demandes des milieux d’affaires.

La dernière réunion gouvernementale sur ce projet remonte au 26 février 2024, sous l’ancien chef du gouvernement Ahmed Hachani. Depuis, les entreprises et les organisations professionnelles réclament une réforme du code pour l’adapter aux évolutions des marchés financiers locaux et internationaux, notamment par l’introduction de services financiers modernes.

L’enquête, composée d’environ 25 questions, se concentre sur les blocages au code des changes en vigueur, dont la première mouture date des années 1970, avec des amendements partiels par la suite.