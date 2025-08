La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a donné lundi matin au village SOS Akouda, le coup d’envoi des conférences régionales sur “l’Intégration économique des femmes et la réalisation du développement à l’horizon 2030” dans le cadre de la célébration de la fête nationale de la femme Tunisienne.

La ministre a indiqué, à l’ouverture de la conférence du troisième district des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Siliana et Kasserine, que la célébration de la fête nationale pour cette année est marquée par la valorisation du rôle de la femme tunisienne dans la réalisation du développement à l’horizon 2030 à travers l’organisation d’une série de conférences régionales du 4 au 8 aout courant.

Elle a indiqué que ces rencontres sont de nature à contribuer à l’amélioration des orientations du prochain plan de développement 2026/2030 dans ce domaine, à la valorisation du capital humain féminin, au renforcement du développement des caractéristiques économiques des régions et de leur modèle de développement tout en veillant à l’approche participative pour créer les richesses et réaliser la valeur ajoutée.

Elle a recommandé d’adopter les recommandations des cinq conférences régionales afin de stimuler l’investissement dans les chaînes de valeur en créant une base de données et une carte des chaînes de valeur permettant aux femmes et aux jeunes filles de développer l’entrepreneuriat et d’y investir, tout en identifiant et anticipant les opportunités d’investissement et les secteurs prometteurs pour la création de projets féminins dans le cadre du plan de développement 2026-2030 en vue de générer la valeur ajoutée dans les régions.

Asma Jebri a souligné que le leadership et l’excellence des femmes tunisiennes confirmés par les résultats nationaux et internationaux, puisque la Tunisie occupe la première place mondiale en terme de pourcentage d’étudiantes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, avec un taux de 43,3 % et la deuxième place mondiale en terme de pourcentage de femmes titulaires de diplômes supérieurs dans ces disciplines.

Il est à noter que des conférences régionales similaires sur le même thème seront organisées dans le premier district le 5 août 2025 dans le gouvernorat de Bizerte, qui comprend les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana, et dans le quatrième district le 6 août 2025 dans le gouvernorat de Sfax, qui condcerne les gouvernorats de Tozeur, Sidi Bouzid, SFax et Gafsa, tandis que le colloque régional du cinquième district se tiendra le 7 août 2025 dans le gouvernorat de Medenine et concernera les gouvernorats de Tataouine, Gabès, Kebili et Medenine. Il s’achèvera dans le deuxième district le 8 août 2025 dans le gouvernorat de Zaghouan et concernera les gouvernorats de Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Zaghouan et Nabeul.