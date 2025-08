La sélection tunisienne a clôturé sa participation aux Championnats d’Afrique des jeunes de tennis de table, organisé au Nigeria du 27 juillet au 3 août, en remportant 8 médailles (1 or, 4 argent et 3 bronze).

La seule médaille d’or a été décrochée dans l’épreuve de double mixte U15 grâce au duo Amir Essid et Alaa Saidi.

Les quatre médailles d’argent ont été obtenues en simple garçons U19 par Wssim Essid, en double garçons U19, par le duo Wassim Essid-Mohamed Amine Khlifi, à l’épreuve par équipes garçons U19, par le trio Wassim Essid, Mohamed Amine Khlifi et Youssef Aidelli, à l’épreuve par équipes filles U15, par Alaa Saidi, Mariem Brahimi et Nour Brahimi

.

Quant aux médailles de bronze, elles ont été remportées par Alaa Saidi et Mariem Brahimi en simple filles U15 et par le duo Saidi-Brahimi en double filles U15.

La compétition a également été marquée par la distinction de Mariem Brahimi, qui a été sacrée meilleure jeune joueuse du tournoi.