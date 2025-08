Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a annoncé, lors d’une séance de travail tenue, samedi soir, à Zarzis, la formation d’un comité qui sera présidé par le gouverneur de Médenine et les intervenants concernés. Il servira de point de départ à un programme de restructuration du tourisme à Zarzis (gouvernorat de Médenine) .

Le ministre a ajouté que ce comité œuvrera, en collaboration avec l’administration, la profession et les experts, à diagnostiquer la situation du tourisme à Zarzis et à examiner ses principaux problèmes . Parmi ceux-ci figure la situation des hôtels fermés lesquels comptaient parmi les meilleures et les plus belles destinations, notamment, pour les touristes allemands.

Tekaya a exprimé, à cette occasion, son étonnement face à la dégradation de la situation de certains de ces hôtels dans une ville qui était une destination touristique distinguée, notamment, à travers plusieurs manifestations, dont le festival des éponges qui attirait de grands artistes.

Il a souligné la nécessité d’approfondir la recherche sur les raisons de la fermeture de ces unités hôtelières et sur d’autres questions concernant les circuits touristiques, l’environnement touristique et l’écologie.

La ministre du Tourisme a appelé, à cette occasion, les municipalités de Zarzis et Zarzis Nord à présenter un programme exceptionnel pour son financement par le biais du Fonds de protection des zones touristiques.