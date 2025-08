Le Théâtre National Tunisien (TNT) vient d’annoncer l’ouverture d’un appel à candidatures pour la 12ème promotion de l’Ecole Pratique des Métiers du Théâtre optant pour la spécialité «Art du comédien ».

Le diplôme délivré en fin de parcours est le Brevet de Technicien Supérieur des métiers du Théâtre (BTS), spécialité « l’Ecole de l’Acteur », permettra aux lauréats l’obtention d’une carte professionnelle.

Les apprenants ayant validé deux années de formation peuvent postuler à un contrat de préprofessionnalisation dans le cadre du « Jeune Théâtre National » en vue de participer à la création et à la diffusion d’une production théâtrale.

Comme critères d’admission, le TNT requiert la passion pour le théâtre, la pratique du théâtre dans un cadre professionnel ou amateur, l’obtention du baccalauréat ou son équivalent (ou plus).

Les candidats doivent être âgés de moins de 32 ans mais l’Ecole peut accepter des candidats ayant dépassé la limite d’âge mentionnée, en tant qu’auditeurs libres s’ils remplissent le reste des critères requis.

Outre le talent, une motivation réelle, une intelligence vive, une habilité d’ordre pratique, un sens du travail en groupe et un sens artistique affirmé, le candidat doit faire valoir d’un bon niveau d’instruction, avoir une bonne santé physique, d’un équilibre psychologique, tout en étant capable de travailler en s’imposant une auto-discipline.

L’école procède à des auditions d’admission et organise un stage pratique de deux semaines pour la sélection finale des candidats. Les épreuves de sélection comprennent une audition, des épreuves pratiques et un stage de sélection finale.

Le stage pratique de sélection finale, quant-à-lui, dure deux semaines. Il servira à évaluer les aptitudes et les capacités des postulants (corps, voix, espace, interprétation…..).

Les candidats doivent préparer un dossier de candidature comprenant une demande écrite au nom du Directeur Général du TNT, et notamment remplir le formulaire de candidature en ligne sachant que les frais d’inscription annuels sont de 100 TND pour les apprenants tunisiens et 1000 TND de frais pour les non-tunisiens.

Les candidats tunisiens sélectionnés peuvent bénéficier de l’octroi d’une bourse d’études après la présentation d’un dossier justifiant leurs situations sociales.

Le dépôt de candidatures peut se faire au Palais du Théâtre 1006 Tunis, ou en ligne contact@theatrenational.tn ou par courrier recommandé. Le dernier délai de dépôt des candidatures est le 1er septembre 2025.

Le cursus de formation s’étale sur 2 ans, soit 4 semestres d’octobre 2025 à fin juillet 2027 à raison de 37 heures par semaine.

Pour rappel, l’Ecole pratique des métiers du Théâtre « L’Ecole de l’acteur » dispense une formation dirigée par des enseignants spécialisés et des formateurs de renommée, et comprenant des cours théoriques, des ateliers pratiques, des stages, des workshops, des MasterClass et des projets artistiques individuels et collectifs.

L’Ecole procède à une évaluation des aptitudes des apprenants à chaque semestre avec contrôle continu qui est associé aux examens semestriels.

Fondé en 1983, Le Théâtre National Tunisien a deux espaces à savoir : « Le palais du théâtre » dans le quartier de Halfaouine, à la Médina de Tunis et « Le 4ème Art », avenue de Paris au centre ville de Tunis.

Cet établissement public a pour mission le développement du théâtre tunisien à travers la formation, la production et la distribution. Il bénéficie d’une autonomie financière sous la tutelle du ministère des affaires culturelles.

Le Palais du Théâtre, pour sa part, est le siège social du Théâtre National Tunisien. Il s’agit de l’ancien Palais de Mustapha Khaznadar, ministre des finances et grand vizir du Bey au 19ème siècle. Ce monument est situé place Halfaouine, quartier de la médina de Tunis qui était un véritable théâtre des arts populaires au début du 20e siècle.

En plus de l’administration du Théâtre National Tunisien, le Palais du Théâtre possède plusieurs salles de répétition dont la grande salle construite dans le jardin du palais en 1994 qui peut accueillir représentations de théâtre, danse ou cirque… On y trouve également une bibliothèque du théâtre et des arts vivants ainsi qu’un atelier de couture, un atelier de menuiserie et un atelier de ferronnerie pour la création de costumes, décors et accessoires. C’est un lieu dédié à la création, où sont produits les spectacles du Théâtre National Tunisien, à la formation également et à la recherche sur le développement du théâtre.

Fadhel Jaïbi, alors directeur général du Théâtre National Tunisien crée l’École de l’Acteur en 2014 qui offre un enseignement professionnel approfondi sous forme d’ateliers pratiques et de séminaires théoriques. Elle confronte les élèves-acteurs à la réalité du théâtre afin de les préparer à acquérir les rudiments du métier avant de se lancer dans la profession. Le but étant de contribuer à l’évolution qualitative du théâtre tunisien et à le rendre plus présent au sein du marché international.

Fadhel Jaïbi fonde également une troupe permanente, le Jeune Théâtre National, qui intègre des jeunes comédiens admis au bout de leur formation à l’École de l’Acteur. Cette troupe doit créer et diffuser des productions du Théâtre National Tunisien sur une durée d’une année renouvelable sous la direction de metteurs en scène de renommée. Au bout de cette période, les pensionnaires auront acquis le métier nécessaire à leurs parcours d’artiste.