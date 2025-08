La Bourse de Tunis a occupé la quatrième place parmi les marchés financiers arabes en termes de performances au deuxième trimestre de l’année en cours, avec une progression de 5,50 % par rapport au premier trimestre de 2025, selon le bulletin mensuel du Fonds monétaire arabe (FMA) publié fin juillet dernier.

D’après la même source, la capitalisation boursière du marché tunisien s’est appréciée de 792 millions de dinars (8,41%) au cours du deuxième trimestre de 2025. La valeur des échanges sur le marché tunisien a, quant à elle, progressé de 8,12%.

Le rapport fait, également, état d’une amélioration globale des performances des marchés boursiers arabes au cours du deuxième trimestre 2025. Onze bourses arabes ont terminé le trimestre en territoire positif, avec en tête la Bourse palestinienne avec une hausse de 18,29 %, suivie par Dubaï (11,96 %) et Abu Dhabi (6,28 %). En revanche, quatre marchés ont enregistré des baisses, dont la Bourse saoudienne et la Bourse irakienne ayant enregistré les plus fortes baisses avec respectivement -7,16 % et -4,33 %.

Malgré la tendance haussière des indices boursiers, la capitalisation boursière totale des bourses arabes a reculé de 2,42 %, à 4 221,54 milliards de dollars. La valeur des échanges a, également, diminué de 8,04 %, s’établissant à 230,38 milliards de dollars.

Cette amélioration des performances s’explique par plusieurs facteurs, notamment, la hausse des prix du pétrole, l’apaisement des tensions commerciales mondiales et les politiques monétaires accommodantes. La Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d’intérêt inchangés, tandis que la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne ont procédé à des baisses de taux. Par ailleurs, la plupart des banques centrales du Golfe ont maintenu leurs taux, et la Banque centrale d’Égypte a abaissé son taux de dépôt à 24 %.

Ces évolutions ont contribué à stabiliser les marchés, à réduire la volatilité des financements et à soutenir l’augmentation des activités d’investissement dans toute la région.