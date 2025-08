La création d’un centre africain pour la sécurité environnementale et industrielle à Gabès a été au centre d’une rencontre tenue, hier vendredi, entre le gouverneur de la région, Radhouan Nsibi, et le président directeur général de la société de gestion du pôle industriel et technologique (Politech Gabès), Mohamed Razak Jeday.

Unique en son genre à l’échelle nationale et africaine, ce centre aura pour mission d’établir les normes de sécurité industrielle et environnementale en entreprise, de prévenir les risques majeurs, et de promouvoir la formation universitaire dans ces domaines.

Le projet de création d’un centre africain pour la sécurité environnementale et industrielle avait été proposé, depuis 2016, par Politech Gabès à la suite de graves accidents industriels survenus dans la région, dont une explosion mortelle dans une usine d’asphalte, le 13 mars 2021.