Une séance de travail a été consacrée, vendredi, au siège du gouvernorat de Gabès au plan quinquennal de développement 2026-20230 approuvé, récemment, par les membres du conseil régional.

Dans ce cadre, une enveloppe de 2778 millions de dinars sera allouée pour financer 189 projets publics dans la région.

Parmi ces projets, figurent un hôpital universitaire, une faculté de médecine, deux ports de pêche à Zarat et Ghannouche, une zone d’écotourisme à Gabès-sud et une station thermale d’El Khbeyet à Hamma-ouest ainsi qu’un corridor économique reliant Gabès au sud d’Algérie et l’aménagement des zones logistiques à Bouchama et Métouia.