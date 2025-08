Un accord de coopération stratégique a été signé, jeudi, entre l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC).

D’après un communiqué, publié, par l’organisation agricole, cet accord, le premier de genre, vise à incarner le principe de défendre les intérêts des affiliés à l’UTAP et à l’OTIC, en instaurant une approche participative multidisciplinaire, couvrant toutes les régions du pays.

Il prévoit, ainsi, de conjuguer les efforts conjoints pour lutter contre la spéculation, pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et pour assurer une marge bénéficiaire suffisante pour les agriculteurs, et ce, à travers le lancement de campagnes de sensibilisation incitant les citoyens à consommer des produits agricoles sains et à recourir aux points de vente « Du producteur au consommateur », afin d’acquérir des produits de bonne qualité, moyennant des prix raisonnables.

L’accord stipule aussi, la mise en place d’une plateforme de dialogue et d’un guide pratique, ainsi, que l’amélioration des modes de consommation et de distribution, outre le renforcement de la représentation des deux organisations auprès des établissements nationaux et la proposition des textes législatifs des lois qui servent les intérêts des consommateurs et des agriculteurs.