Dans la soirée du 31 juillet 2025, Lotfi Bouchnaq, figure emblématique du Tarab tunisien et arabe, a retrouvé son public dans une soirée où tradition, virtuosité et passion se sont harmonieusement conjuguées. Sobrement vêtu d’un habit traditionnel, oud à la main, il s’est installé sur la scène baignée de lumière du théâtre de plein air du Centre culturel international de Hammamet (CCIH) pour offrir bien plus qu’un concert : un moment d’élévation, une véritable célébration de l’âme tunisienne par la musique.

Dans ce cadre enchanteur, Bouchnaq a ouvert le bal avec “Ouassla”, avant d’enchaîner avec un florilège de titres tels que “Ahna El Joud”, “El Ain Elli Matchoufekchi”, “Tebda Lahkaya”, pour conclure avec “Ya Lella Winek”. Environ seize chansons ont été interprétées, portées par une voix magistrale et un univers musical en parfaite harmonie avec la magie du lieu.

L’artiste a su répondre pleinement aux attentes de son auditoire, dans une soirée marquée par une forte affluence, toutes générations confondues. Familles, jeunes et moins jeunes ont repris en chœur ses morceaux les plus emblématiques, entre classiques indémodables et nouveautés.

Attentif envers son public, Lotfi Bouchnaq ajustait à chaque fois le programme de la soirée pour répondre aux demandes des mélomanes, offrant durant deux heures non stop, une tournée à travers un répertoire chantant l’amour, la femme, la liberté, la vie et la paix.

La fête musicale aux sonorités locales se poursuivra ce 1er août 2025 avec un autre grand nom de la scène musicale tunisienne : Ghazi El Ayadi, attendu lui aussi pour un live prometteur dans le cadre de la 59ème édition du Festival international de Hammamet (FIH).