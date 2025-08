L’institut Français de Tunisie a annoncé, jeudi, l’ouverture de l’appel à candidatures pour participer au projet de coopération “Mawjaat : Tiers-lieux pour les transitions culturelles en Méditerranée”.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens entre les tiers-lieux culturels de cinq pays de la rive sud de la Méditerranée : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban, ainsi que la France.

Piloté par La Friche la Belle de Mai s’associe à l’Iméra – Institut d’études avancées d’Aix-Marseille Université, ce projet de coopération sera réalisé en partenariat avec le réseau culturel français à l’étranger et le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

D’une durée de deux ans (mai 2025- mai 2027), Mawjaat participe à la création d’une expertise méditerranéenne régionale et entend soutenir cette communauté de tiers-lieux dans son rôle de laboratoire créatif et innovateur, via, notamment la mise en œuvre d’un programme de subventions d’expérimentation et l’organisation de workshops thématiques.

La recherche-action en année 1 (janvier 2026 à janvier 2027) associera des enquêtes de terrain dans les cinq pays partenaires, une analyse de l’écosystème régional des tiers-lieux et la production d’un livrable présentant les résultats de la recherche. Cette recherche s’achèvera par une résidence de 5 mois à l’Iméra (Marseille), prévue en année 2 (février à juin 2027).

Il est attendu du candidat ou de la candidate de développer une recherche en co-construction avec les tiers-lieux partenaires et en dialogue avec l’équipe scientifique (programmes « Méditerranée » et « Arts & Sciences : savoirs indisciplinés ») et la communauté de l’Iméra. Cette dimension collective et les enquêtes de terrain devront être explicitées dans le projet. Ce dernier fera apparaître les méthodes de travail envisagées dans le cadre de cette recherche en immersion.

La date limite de candidature est fixée au lundi 22 septembre 2025. Toutes les informations sur ce projet, les critères de sélection et les conditions d’éligibilité sont consultables sur le lien suivant : urlz.fr/uHBz

Dans un contexte de solidarité culturelle dans la région sud méditerranéenne, ce projet vise à soutenir et renforcer mais également nourrir une réflexion commune autour des transitions culturelles à partir d’une communauté de tiers lieux, espaces hybrides, hubs créatifs.

Mawjaat encourage la coopération régionale entre ces acteurs décisifs du paysage culturel de la rive sud de la Méditerranée, véritables lieux de réflexion et d’expérimentation, autour d’enjeux de développement communs : innovation sociale, participation citoyenne, culture numérique, transformation écologique.