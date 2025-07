Les ministres de l’Equipement et de l’Habitat, Slah Zouari et des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, ont convenu jeudi, d’accélérer les procédures nécessaires à la remise en exploitation de nombre de carrières domaniales dans le gouvernorat de Jendouba afin de mobiliser les matériaux de construction nécessaires à la réalisation des projets d’infrastructures.

D’après un communiqué du ministère de l’Equipement, les deux ministres se sont rendus, jeudi, matin à Bulla Regia(gouvernorat de Jendouba), où ils ont pris connaissance de la situation de certaines carrières domaniales et des problématiques entravant l’approvisionnement des projets publics en produits de carrières.

Il est à noter que le gouvernorat de Jendouba comptait six carrières. Cinq carrières sont à l’arrêt depuis 2011, dont certaines ont fait l’objet de litiges, une seule est encore exploitée, non sans difficultés, tandis qu’une autre attend toujours les autorisations nécessaires.

L’arrêt d’exploitation de la plupart des carrières à Jendouba et l’absence de matériaux de construction qui en résulte ont entravé l’achèvement de plusieurs projets publics dans la région.

Parmi les projets bloqués figurent des projets de modernisation et de réhabilitation de routes nationales et régionales, de maintenance d’ouvrages hydrauliques…