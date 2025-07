Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a lancé mercredi une concertation nationale portant sur un projet panafricain d’électrification initié par la Banque mondiale en vue de toucher plus de 300 millions de ménages du continent d’ici à 2030.

Ce projet intitulé M300 nécessitera un investissement de plus 272 millions de dollars, a indiqué le représentant de la Banque mondiale en Guinée, Issa Diaw, lors de la cérémonie de lancement de la concertation.

La Guinée compte saisir cette opportunité pour que ses populations vivant en zones urbaines et rurales puissent bénéficier d’un accès facile et équitable à l’électricité, a assuré le secrétaire général du ministère de l’Energie, Bachir Camara.

“Notre politique d’industrialisation pour la transformation de nos produits agricoles ne peut pas se faire sans une capacité régulière à permettre aux ménages et aux entreprises d’accéder à l’électricité”, a pour sa part souligné M. Bah.

La volonté de transformation économique du pays ne peut se concrétiser sans un regard attentif et exigeant sur l’écosystème énergétique, a-t-il ajouté, invitant les investisseurs et les détenteurs de capitaux à œuvrer pour l’attractivité du secteur énergétique en Guinée et dans la sous-région.