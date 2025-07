Un projet de promotion de l’agriculture biologique à Zaghouan sera lancé prochainement, moyennant un financement de 2 millions de dinars، alloué par la Banque Africaine de Développement.

La cheffe du service de l’agriculture biologique au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Hayet Ben Yadem, a indiqué à l’Agence TAP que ce projet concerne la création de 7 zones biologiques sur une superficie de 6500 ha à Zriba-Supérieure , Jradou et Jelass de Zriba, Tbeinia et Ouled El Ghiran de Zaghouan, Ain Jers de Nadhour et au village El Min de Saouaf.

Elle a ajouté qu’un programme de formation sera consacré aux agriculteurs afin de les accompagner dans la gestion de ce projet.