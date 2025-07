À l’occasion de la Fête nationale de la femme tunisienne, célébrée le 13 août, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé un programme national et international riche en activités, axé sur la reconnaissance du rôle central de la femme dans la société tunisienne.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère souligne que cette célébration constitue une étape importante pour réaffirmer l’engagement de la Tunisie envers l’égalité, la justice sociale et la valorisation des acquis féminins.

Parmi les temps forts du programme, un spectacle de l’artiste Chantal Goya, prévu le 3 août dans le cadre du Festival international de Carthage et qui sera offert à plus de 1 200 enfants et familles sans soutien des structures sociales publiques et associatives.

.

Du 4 au 8 août, cinq colloques régionaux sur l’inclusion économique des femmes à l’horizon 2030 seront organisés à travers le pays, accompagnés d’une exposition intitulée « Histoire tunisienne » sur les acquis des femmes.

Le ministère prévoit également une cérémonie marquant le trentième anniversaire du Prix Zoubeïda Bchir (6 août), l’annonce des lauréats du concours de sensibilisation « Ce que voit l’œil » (7 août), et la remise du Prix de la meilleure recherche scientifique féminine le 11 août, sur le thème de l’impact de l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, un espace de formation et de commercialisation dédié aux femmes sera inauguré le 6 août à Djebba (Béja), et une participation tunisienne est prévue à l’Expo Osaka 2025 au Japon le 13 août, en marge d’un concert de la chanteuse Soufia Sadok au Festival de Carthage.