A l’issue de la quatrième journée des compétitions de la première édition des Jeux africains scolaires, qui se déroulent actuellement en Algérie, la Tunisie a porté son total à 58 médailles (10 en or, 26 en argent et 22 en bronze).

Les médailles d’or ont été remportées en lutte par Mohamed Aziz Arfaoui (gréco-romaine, -51 kg), Sarra Boussetta (féminine, -46 kg), Rahma Rezgui (féminine, -49 kg), Emna Hammami (féminine, -53 kg), Israa Selimi (féminine, -57 kg) et Mustapha Batnini (lutte libre, -60 kg).

Les autres médailles d’or ont été obtenues en Wushu Kung-Fu grâce à Yasser Menif et Aya Ghali, en natation par Aicha Ben Miled (200 m papillon) et en cyclisme par Youssef Chehibi, vainqueur de la course individuelle contre-la-montre.

Il convient de souligner que la délégation tunisienne est composée de 192 athlètes engagés dans 18 disciplines.