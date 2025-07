La Commission européenne a adopté, le 24 juillet 2025, la mise en œuvre des dérogations aux règles d’origine concernant les produits textiles transformés en Tunisie et destinés à l’exportation vers l’Union européenne (t-shirts, pantalons, robes, etc.), a annoncé, jeudi, la Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).

Selon la FTTH, cette mesure stratégique permettra aux entreprises tunisiennes de bénéficier d’une exonération des droits de douane, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché européen.

Cette dérogation s’inscrit dans le cadre de l’accord d’association UE-Tunisie, un traité commercial bilatéral facilitant les échanges préférentiels entre les deux parties. Elle est valable jusqu’au 31 décembre 2029 et s’applique rétroactivement à partir du 22 janvier 2025.

À fin mai 2025, près de 87 % des exportations tunisiennes du secteur textile et habillement étaient destinées au marché européen, notamment vers la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, le Portugal, ainsi que vers le Royaume-Uni et les États-Unis, selon le Centre Technique du Textile (CETTEX).