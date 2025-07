L’Institut National du patrimoine (INP) a annoncé, mercredi, la restitution de six artefacts archéologiques et ethnographiques qui étaient dans les réserves du musée de l’Institut du Monde arabe à Paris (IMA) depuis 1995.

Les experts de l’INP ont récupéré les six artefacts, à leur arrivée, ce mercredi 30 juillet, à la station de fret à l’aéroport de Tunis-Carthage, peut-on lire dans un communiqué publié, cet après-midi, sur la page facebook de l’INP.

Ces artefacts sont composés de 2 pièces archéologiques appartenant aux sites de Carthage et Sabra al-Mansuriya de Kairouan Sabra Mansourya de Kairouan et 4 pièces ethnographiques faisant partie de la collection du Musée des arts et des traditions populaires à la Médina de Tunis, indique la même source.

Les six pièces ont été récupérées en vertu d’un accord entre l”Institut National du patrimoine et la partie française qui s’inscrit dans le cadre d’une visite effectuée en octobre 2024 au siège de l’IMA afin d’examiner la situation des artefacts archéologiques et ethnographiques tunisiennes dont l’Institut dispose depuis 1995 dans le cadre du projet “Le musée des musées arabes”, a-t-on encore annoncé.

Selon l’INP, l’accord en question prévoyait la restitution à la Tunisie « des 6 artefacts qui logeaient dans les réserves de l’IMA-Paris. Les deux parties ont également convenu de prolonger la période de prêt des pièces actuellement exposées au Musée de l’Institut parisien pour être récupérées d’ici 2026 ».

Dans son projet initial, le musée de l’Institut du monde arabe a été pensé comme un musée d’art et de civilisation arabo-musulmane. Après la refonte du parcours de 2012, la présentation du musée est repensée pour offrir une vision plus dynamique et transversale qui se recentre sur le monde arabe, et remonte jusqu’à l’Antiquité, peut-on lire sur le site de l’IMA.

Créé en 1980, l’Institut du monde arabe est un établissement placé sous l’autorité morale d’un Haut Conseil, composé des représentants de tous les États membres de la Ligue arabe, et financé par la France et les États arabes. L’institution s’affirme comme un outil culturel et diplomatique d’exception au service des relations franco-arabes.