La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a appelé, mercredi, à conjuguer tous les efforts et à renforcer la coordination entre les différentes parties prenantes pour la réalisation de projet « Automotive Smart City », et ce, compte tenu de la demande accrue d’investissements dans la filière des composants automobiles.

Intervenant lors de la troisième réunion du groupe de travail chargé du suivi dudit projet, la ministre a souligné que « Automotive Smart City », s’inscrit dans le cadre de grandes orientations de la Stratégie Industrielle et de l’Innovation, ainsi que du Pacte pour la Compétitivité de l’industrie Automobile en Tunisie, à l’horizon de l’année 2027.

Elle a estimé, ainsi, que ce projet favorisera le positionnement de la Tunisie comme plateforme régionale du secteur de la fabrication de composants automobiles, ce qui permettra de multiplier la valeur de ses exportations.

A savoir que le secteur de la fabrication de composants automobiles compte actuellement environ 300 entreprises offrant plus de 120 mille emplois. La valeur de production de cette filière s’élève à 8 milliards de dinars et ses exportations dépasse les 7,5 milliards de dinars.