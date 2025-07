L’achèvement de la campagne de moisson des céréales à plus de 95% dans le gouvernorat de Béja, a favorisé la disponibilité d’importantes quantités de fourrages, incluant de la paille, des résidus de cultures légumineuses, ainsi que des fourrages destinés à l’alimentation du cheptel, selon les données du Commissariat régional au développement agricole.

Ces quantités sont estimées à plus de 120 bottes de paille/hectare de céréales, sachant que les superficies consacrées à ces cultures ont atteint 214 mille ha pour la saison 2024-2025, considérée comme “satisfaisante” pour les grandes cultures et les céréales, selon la même source.

Dans le même cadre, la directrice régionale de l’Office de l’élevage et des pâturages, Basma Ben Youssef, a appelé, dans une déclaration à l’Agence TAP, à préserver ces importants stocks de fourrages en prévision des changements climatiques.

Elle a souligné l’importance pour les agriculteurs de ne pas se défaire de leur production de fourrages grossiers et d’adopter des méthodes de stockage appropriées leur permettant de conserver ces fourrages pendant plus d’un an et demi, car elles sont simples et peu coûteuses.

Le gouvernorat de Béja enregistre une production importante de fourrages, qu’il s’agisse de cultures fourragères, de résidus de cultures céréalières ou de pâturages, et ce même durant les années de sécheresse, avec une production excédant les besoins du cheptel local.