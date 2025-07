Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie réuni, mercredi, a décidé de maintenir le taux directeur de la banque à 7,50%.

Le conseil d’administration a, en effet, passé en revue l’évolution récente de la conjoncture économique et financière aussi bien à l’échelle internationale que nationale ainsi que l’évolution de l‘inflation, qui, en dépit de la détente récente, se maintient encore sur un palier supérieur à 5%, selon un communiqué publié sur le site officiel de la BCT.

D’après la BCT, l’environnement international reste confronté à des risques financiers et économiques inédits, induits par les tensions commerciales et géopolitiques. Ces tensions continueront de peser sur les perspectives de croissance des principales économies, et exacerberont l’incertitude quant à l’évolution des prix internationaux des produits de base et de l’inflation. La marge de manœuvre des banques centrales pour poursuivre l’assouplissement monétaire s’est sensiblement réduite récemment, cédant la place à la prudence quant aux ajustements des taux d’intérêt.

Sur le plan national, la BCT a souligné que “les indicateurs conjoncturels disponibles laissent présager un redressement graduel de la croissance après un léger ralentissement au cours du premier trimestre 2025. Ce renforcement devrait être favorisé par la reprise de l’activité des principales industries exportatrices et le dynamisme de la demande intérieure. D’ailleurs, les flux d’importation se sont maintenus en hausse soutenue, durant le deuxième trimestre 2025, particulièrement les importations des matières premières et demi-produits”.

Au niveau du secteur extérieur, le déficit commercial (FOB-CAF) s’est situé à 9 900 MD au terme du premier semestre 2025, contre 8 017 MD, un an auparavant, induisant un creusement du déficit courant, qui a atteint 3 399 MD (ou 1,9% du PIB) à fin juin 2025, contre 1 964 MD (ou 1,2% du PIB) une année auparavant. L’aggravation du déficit courant a été relativement atténuée par la bonne tenue des flux des revenus de travail et des recettes touristiques.

Les avoirs nets en devises continuent à faire preuve de résilience. Elles se sont établies à 23,2 milliards de dinars (ou 101 jours d’importations) à la date du 29 juillet 2025 contre 24,4 milliards une année auparavant. Pour sa part, le taux de change du Dinar continue à bien se comporter vis-à-vis des principales devises, ce qui devrait soutenir la détente de l’inflation.

S’agissant des prix à la consommation, “l’atténuation des tensions provenant des facteurs externes sur la formation des prix, conjuguée à la transmission des actions antérieures de politique monétaire, a soutenu la poursuite du processus désinflationniste graduel durant le premier semestre 2025.

Le taux d’inflation s’est stabilisé à 5,4% au mois de juin 2025, contre 6,2% au terme de l’année 2024. Cet apaisement a marqué particulièrement la principale mesure de l’inflation sous-jacente « hors prix des produits alimentaires frais et des produits à prix administrés » qui s’est établie à 4,7% en mai-juin 2025 contre 5,2% en décembre 2024.

Le ralentissement de l’inflation des produits administrés s’est poursuivi, sur fond du maintien du gel de la plupart des prix, en évoluant de 1,5% au mois de juin 2025 contre 3,8% à fin 2024. En revanche, les conditions d’offre limitées ont continué d’attiser les pressions sur l’inflation des produits alimentaires frais, qui s’est maintenue élevée, à 13,6% au mois de juin 2025 contre 12,6% à fin 2024 et une moyenne historique de 5%”.

La BCT considère que les récentes prévisions laissent entrevoir une poursuite de l’orientation baissière graduelle de l’inflation, durant le second semestre 2025, avec un taux moyen de 5,3% pour toute l’année, contre 7% en 2024.

Toutefois, des tensions inflationnistes plus fortes et plus persistantes que prévu provenant de l’évolution des prix internationaux des principaux produits de base et des matières premières pourraient porter l’inflation à la hausse.

Le Conseil considère que les risques haussiers pesant sur la trajectoire de l’inflation demeurent actifs et qu’il est nécessaire de continuer à soutenir le processus désinflationniste en cours et de ramener l’inflation à sa moyenne de long terme.