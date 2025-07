La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) organise la participation tunisienne à la 17ème édition du Salon « Libya Healthcare Expo » qui se déroulera, du 24 au 27 Novembre 2025, à la Foire Internationale de Tripoli, en Libye.

Considéré comme l’une des plus grandes et des plus importantes expositions spécialisées dans le secteur de la santé en Libye, ce salon représente une occasion pour les entreprises et les investisseurs dans le secteur de la santé et d’autres secteurs connexes de présenter et de promouvoir leurs produits et services sur le marché libyen, indique la CCIS.

Il leur offrira également l’opportunité de rencontrer directement les acteurs économiques libyens dans le domaine.

Le Forum, ainsi que l’exposition, de ce Salon, verront la participation d’importantes organisations libyennes et étrangères, en provenance de différents pays comme les États-Unis, l’Allemagne, la Chine, le Royaume-Uni, l’Arabie saoudite, la France, l’Égypte, la Jordanie, le Qatar et le Maroc, en plus d’importants acteurs économiques et fournisseurs représentant les secteurs public et privé.

Des rencontres d’affaires B2B et B2G (Business to Government) seront organisées dans le cadre de ce salon. Elles permettront aux entreprises d’explorer les possibilités de partenariat avec des entreprises locales et internationales du secteur de la santé, et entrer en contact avec des entités gouvernementales pour discuter de projets de santé et de solutions innovantes.

Selon la chambre, les participants à l’exposition peuvent bénéficier de l’intervention du Fonds de Promotion des Exportations (FOPRODEX), ajoutant qu’elle leur fournira également des facilités en ce qui concerne le transit des marchandises et les procédures douanières.

Les entreprises souhaitant prendre part à ce salon sont appelées à remplir un formulaire en ligne.