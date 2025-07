La Tunisie abritera, du 7 au 10 octobre 2025, la conférence annuelle du Corporate Registers Forum (CRF), sous le thème « Nouveaux défis pour les registres d’entreprises : plus de transparence et d’efficacité ».

Porté par le Registre National des Entreprises (RNE), Cet événement se veut une plateforme dynamique pour les leaders internationaux de la gestion des registres d’entreprises, de la gouvernance numérique, de la réforme réglementaire et de l’administration publique.

L’objectif est de favoriser des échanges stratégiques, le partage des meilleures pratiques et la création de partenariats, permettant ainsi d’élargir le réseau professionnel et de rencontrer des personnalités clés dans différents domaines.

Y prendront part des dirigeants de registres d’entreprises, des décideurs politiques, des experts juridiques et des organisations internationales, a-t-on lu sur le portail électronique du forum.

Parmi les thèmes qui seront débattus, figurent notamment la transformation numérique et automatisation, la transparence et l’intégration, la cybersécurité, la protection des données et les préoccupations en matière de confidentialité, la Conformité, IA et analyse des données, les mises à jour en temps réel et surveillance des registres en plus de l’initiative mondiale sur les identifiants uniques pour les entreprises.

Un espace d’exposition sera également aménagé pour favoriser la rencontre des participants et la promotion des services et produits.

Il s’agit également de l’organisation des ateliers pour permettre aux participants d’engager des discussions approfondies et partager leurs expériences.

Le Corporate Registers Forum (CRF) est une association internationale, composée de plus de 60 registres d’entreprises, répartis dans le monde entier, qui partagent leurs meilleures pratiques par des moyens formels et informels afin d’améliorer les normes.

Sa conférence en 2024 organisée au Qatar s’est axée sur les thèmes liés à la coopération mondiale, à l’application et la conformité, à la propriété effective et à l’avenir des registres d’entreprises.