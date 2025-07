La coopération pour la protection de la biodiversité et des ressources génétiques a été, au centre d’une réunion, tenue, lundi, à Tunis, entre la Banque Nationale de Gènes(BNG) et l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS).

D’après la BNG, l’objectif de cette rencontre est d’échanger des points de vue sur les opportunités et les possibilités de coopération entre les deux parties. L’objectif est d’établir un partenariat solide qui renforcera les efforts de protection de la biodiversité et de conservation des ressources génétiques considérées comme un pilier essentiel pour assurer la sécurité alimentaire et relever les défis environnementaux, notamment, ceux liés au changement climatique et à la rareté de l’eau.

Les deux parties ont discuté de plusieurs axes qui pourraient constituer la base d’un programme de travail commun. Parmi les thèmes abordés figurent l’adaptation aux changements climatiques, la lutte contre la désertification, et la valorisation des ressources génétiques locales.

La BNG est chargée de l’évaluation et la conservation des ressources génétiques locales, acclimatées et exotiques, et notamment, celles qui sont rares, menacées et celles qui présentent un intérêt économique, écologique, et/ou médicinale. Elle fonctionne sous forme d’un réseau national regroupant tous les organismes publics et les établissements de recherche scientifique ainsi que tous les intervenants concernés par ce domaine.

L’OSS, fondé en 1992 et basé à Tunis depuis 2000, est une Organisation internationale à vocation africaine, qui a pour rôle principal de créer et de soutenir des partenariats pour relever les défis liés à la gestion des ressources en eau et à la mise en œuvre des accords internationaux sur la dégradation des terres, la biodiversité et le changement climatique en Afrique. Il regroupe actuellement 35 pays membres, dont 28 africains et 7 non-africains. En plus de ces Etats, l’Organisation collabore avec 12 entités représentatives d’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Nord, ainsi que plusieurs agences des Nations Unies et des Organisations non gouvernementales.