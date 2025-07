« Aïcha » de Mehdi Barsaoui a remporté le Prix du meilleur long métrage de fiction à la 46ᵉ édition du Durban International Film Festival (DIFF), organisée du 17 au 27 juillet 2025 dans la ville de Durban, en Afrique du Sud.

Huit films ont été récompensés par huit prix lors de la cérémonie de clôture de cette 46ème édition dont le palmarès a été dévoilé dimanche.

Le prix du meilleur film est revenu à “Don’t Let’s go to the Dogs Tonight” de la réalisatrice sud africaine Emneth Davidtz.

Le prix du Meilleur documentaire a été décerné à “Of Mud and Blood” du cinéaste français Jean-Gabrirl Leynaud.

Créé en 1979, le Durban international film festival est un important rendez-vous cinématographique annuel en Afrique australe. Notons que les films qui participent au DIFF sont éligibles pour les Oscars dans les catégories meilleur documentaire et meilleur court métrage.

«Aïcha» (123′) est une coproduction de 2023 entre la Tunisie (Cinétéléfilms), la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. Ce film plusieurs fois primé a fait sa sortie nationale le 22 janvier 2025.

Cette fiction relate l’histoire d’une jeune femme, Aya, coincée dans une vie morne et sans perspective à Tozeur, au Sud de la Tunisie. Seule survivante d’un accident, elle décide de disparaître et se réinventer une nouvelle vie à Tunis.

L’actrice Fatma Sfar est à l’affiche de ce film porté par un casting composé d’acteurs et actrices comme Nidhal Saadi, Yasmine Dimassi et Hela Ayed.

«Aïcha», deuxième long-métrage Mehdi M. Barsaoui, a fait sa première mondiale dans la section Orizzonti de la 81è édition de la Mostra de Venise où il a eu le Prix du Meilleur Film Méditerranéen de la Mostra de Venise 2024, attribué par l’Académie des beaux-arts de Venise.

Ce film est également lauréat du prix SIGNIS du meilleur film de la compétition internationale du 39ème Festival international du Film de Mar del Plata, en Argentine (21 novembre-1er décembre 2024).

Sa distinction en Afrique du Sud s’ajoute à celles remportées au cours de l’année 2025 en obtenant les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du public lors du 7ème Festival du Film Arabe de Zurich, en Suisse (2–6 avril 2025) ainsi que le prix du meilleur film au 5ème Festival du Film Arabe d’Al Qods, dans les Territoires palestiniens occupés (9-15 juillet).

Palmarès complet du DIFF 2025:

– Meilleur film africain : “Don’t Let’s go to the Dogs Tonight” par Emneth Davidtz

– Meilleur long métrage: “Aicha” par Mehdi Barsaoui

– Meilleur documentaire: “Of Mud and Blood” par Jean-Gabriel Leynaud

– Meilleur court-métrage : “Vox Humana” par Don Joseph’s Raphael Eblahan

– Meilleur court métrage sud africain: “B(l)ind” The Sacrifice” par Nakhane

– Meilleur montage : “Lurker” par Alex Russell

– Meilleur film étudiant : “The Taste of Park Belly” par Sophie Shui

– Meilleur film étudiant sud-africain: “Leapt Biches” par Dominique Spies