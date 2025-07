Une conférence régionale a été organisée lundi à Tunis (les gouvernorats de Tunis, de l’Ariana, de Ben Arous et de la Manouba) sur le rôle des tunisiens résidents à l’étranger dans la promotion de l’investissement direct.

Ont pris part à cette conférence, qui a été placée sous le thème” la modernisation des visions pour un avenir prometteur”, des représentants des structures publiques et des tunisiens résidents à l’étranger qui ont présenté, à cette occasion, des témoignages sur certaines difficultés rencontrées, malgré les efforts déployés par l’état en vue de faciliter leur insertion économique en Tunisie.

Parmi les thèmes abordés au cours de cette conférence, figurent les transferts financiers de la diaspora tunisienne et les investissements, qui constituent la première source de devises, précédant le secteur touristique, a déclaré Helmi Tlili, chargé de gestion de l’office des tunisiens à l’étranger (OTE).

Tlili a souligné que les tunisiens résidents à l’étranger investissent essentiellement dans le secteur des services, de l’agriculture et de l’industrie. Le gouvernorat de Tunis attire une part importante de ces investissements a-t-il précisé.

De son côté, le directeur général de la BNA Ahmed Ben Moulehom a relevé l’importance de cette conférence qui offre l’opportunité de présenter une panoplie de services bancaires et d’incitations au profit des tunisiens résidents à l’étranger dans le secteur de l’investissement, de l’immobilier et des transferts financiers.

Pour sa part, le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, a indiqué que cette conférence permettra de consolider la coordination entre les structures publiques, de faciliter l’insertion économique des tunisiens à l’étranger, de bénéficier de leur savoir faire et de les informer des nouvelles mesures en matière de numérisation et de simplification des procédures administratives.

De son côté, le gouverneur de Ben Arous Abdelhamid Boukadida a signalé l’importance de promouvoir la stratégie de communication de l’état, appelant au lancement d’une plateforme interactive pour l’échange des informations entre les responsables et les tunisiens résidents à l’étranger, afin de favoriser le climat entrepreneurial.

Le gouverneur de la manouba Mahmoud Chouaib a souligné que cette rencontre constitue une occasion idoine à même de renforcer les liens avec les tunisiens résidents à l’étranger et d’auditionner leurs préoccupations, alors que le premier délégué du gouvernorat de l’Ariana Farès Mejri, a souligné la nécessité de changer la nature des relations entre l’état et les tunisiens à l’étranger et de dépasser les obstacles bureaucratiques.

Selon les chiffres officiels, le nombre des tunisiens à l’étranger a atteint 1,7 millions répartis sur plus de 90 pays. La valeur des transferts de la diaspora tunisienne a atteint environ 7,5 milliards de dinars soit 60% du PIB.