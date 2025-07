La 8ème édition du Forum mondial de la Mer se tiendra les 12 et 13 septembre 2025, à Bizerte, sur le thème «De Nice à Bizerte : Comment va la Méditerranée ?».

Co-organisé par l’association «La Saison Bleue» et l’initiative européenne «Blue Mission Med», le forum se fixe pour objectif de faire un état des lieux de la Méditerranée.

Réunissant des acteurs institutionnels, scientifiques, des entreprises des organisations et des citoyens engagés, ce forum offrira l’occasion de l’occasion de débattre, de partager des solutions, des expériences et des visions pour une mer plus propre, mieux gouvernée et protégée.

Il traitera, également, des grands défis auxquels est confrontée la Méditerranée comme la pollution plastique, la gouvernance, l’économie bleue, le climat et la biodiversité.

Créée en 2018, l’association “La Saison Bleue” est une initiative née de la société civile et d’acteurs environnementaux pour mettre en valeur l’exceptionnel potentiel maritime de la Tunisie et celui de l’économie bleue, tout en sensibilisant les décideurs et les citoyens à la vulnérabilité du littoral et de la mer.

Depuis sa création , le Forum Mondial de la Mer-Bizerte s’est imposé comme l’un des événements internationaux sur la rive sud de la Méditerranée, dédié aux enjeux maritimes, selon ses organisateurs.