L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce pour ce samedi 27 juillet une météo contrastée sur l’ensemble du territoire tunisien. Le temps sera globalement partiellement nuageux, avec des cellules orageuses attendues dans l’après-midi sur les régions ouest du Centre et du Sud, pouvant donner lieu à quelques averses isolées.

Des vents puissants et du sable en suspension

Le vent soufflera du nord sur le Nord et le Centre, et de l’est sur le Sud. Il sera fort près des côtes et dans les zones sahariennes, provoquant localement des tourbillons de sable, surtout au Sud. Sous orages, les rafales pourraient dépasser temporairement les 70 km/h, rendant les conditions de circulation délicates.

Mer agitée et houleuse sur l’ensemble du littoral

Mer moutonneuse dans le golfe de Gabès,

Très agitée à houleuse ailleurs, notamment sur les côtes nord et centre-est.

Températures : de la douceur au Nord, jusqu’à 40°C à l’extrême Sud