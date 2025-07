Les revenus du travail et les recettes touristiques ont drainé un enveloppe dépassant les 8,5 milliards de dinars, depuis le début de l’année et jusqu’au 20 juillet 2025, d’après les indicateurs monétaires et financiers, publiés, samedi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

L’ensemble de ces recettes permettraient de couvrir les services de la dette extérieure cumulés (dont la valeur s’élève à 8,9 milliards de dinars), à hauteur de 95,5%.

En fait, les revenus du travail (principalement les transferts des Tunisiens résidant à l’étranger), ont enregistré une hausse de 8,2%, à 4,6 milliards de dinars, par rapport à la même période de l’année 2024. De même, les recettes touristiques ont augmenté de 8,1%, à 3,9 milliards de dinars.

Pour ce qui est des avoirs nets en devises, ils ont régressé de 6,3%, pour se situer au niveau de 23 milliards de dinars (l’équivalent de 100 jours d’importation), à la date du 24 juillet 2025, contre 24,6 milliards de dinars (112 jours d’importation), une année auparavant.

Sur un autre registre, l’institut d’émission a fait état de l’accroissement des billets et monnaies en circulation, de 14,5%, passant de 22 milliards de dinars, le 23 juillet 2024, à 25,3 milliards de dinars, actuellement.