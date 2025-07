Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti a reçu jeudi l’ Ambassadrice du Canada en Tunisie Lorraine Diguer venue lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission dans le pays.

À cette occasion, le ministre a souligné la solidité des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays à tous les niveaux, sur la base du respect mutuel et de l’intérêt commun. Il a salué les efforts louables et les initiatives entreprises par l’Ambassadrice canadienne durant sa période de mission aux côtés de la Mission Diplomatique Tunisienne à Ottawa, en vue de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines prioritaires pour les deux parties.

Il a notamment mis en valeur l’évolution et la diversification des échanges commerciaux entre les deux pays, l’augmentation du nombre d’entreprises d’investissement et de leur capacité de création d’emplois, ainsi que la croissance du flux touristique canadien vers la Tunisie en plus du renforcement de la coopération Tuniso-Canadienne dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement supérieur, selon un communiqué publié par le ministère.

De son côté, l’Ambassadrice Lorraine Diguer a fait savoir que les perspectives de coopération entre la Tunisie et le Canada, notamment en matière de coopération décentralisée, sont prometteuses et concerneront à l’avenir des secteurs vitaux tels que l’énergie, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et le tourisme.

Elle a également salué l’estime et le respect dont jouit la communauté tunisienne et les compétences nationales dans les différentes provinces canadiennes.