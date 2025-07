La mise en service de la nouvelle station d’interconnexion entre le réseau ferroviaire rapide (RFR) à El Gobaâ d’Oued Ellil à Manouba et les bus de la société des transports de Tunis, a été au centre d’une réunion tenue, hier mercredi, au siège du gouvernorat.

Ce projet sera opérationnel, au mois de septembre prochain, avec le lancement de deux lignes qui assureront la liaison entre Tebourba et Bab Alioua (116) et Tebourba et Bab El Khadra (42).

Une deuxième station d’interconnexion serait, prochainement, assurée au niveau de la gare Manouba-Kassab.

S’agissant de la ligne (D) du réseau ferroviaire rapide reliant Tunis et Gobaâ lancée depuis sept mois, ce projet a permis de faciliter l’accès aux transports publics pour les habitants à Oued Ellil, Douar Hicher, Khaled Ibn Walid et Manouba, selon des informations fournies à l’Agence TAP par le gouvernorat de Manouba.