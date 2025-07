La chambre de Commerce et d’Industrie du Centre (CCIC) annonce, jeudi, l’organisation d’une mission visite aux salons “Texword Apparel Sourcing Paris ” et ” Première Vision Paris “, qui se dérouleront du 14 au 18 Septembre 2025 à Paris.

Avec plus de 1200 exposants de 30 pays, Texworld Apparel Sourcing Paris est le plus grand salon européen pour le sourcing textile et habillement, du prêt-à-porter au luxe.

En parallèle, le salon Première Vision Paris place l’innovation au cœur de la mode. Il représente un hub stratégique où sont présentées les tendances et les solutions qui feront la mode de demain à travers les conférences et les animations dédiées, selon la chambre.

Dans ce cadre, la CCIC propose aux entreprises opérant dans le secteur industriel un accompagnement et une assistance. Celles intéressées peuvent remplir un formulaire en ligne pour pouvoir y participer.