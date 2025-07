Une note d’organisation conjointe a été signée, ce mardi, à Tunis entre le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la Fondation “Fidaa” pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes ainsi que les ayants droit des martyrs de la révolution et ses blessés, et la Banque tunisienne de solidarité (BTS).

Signée en marge d’une journée d’information consacrée au programme d’inclusion économique des bénéficiaires de la Fondation, la note d’organisation vise à fixer les mécanismes de mise en œuvre d’un programme de ligne de financement de projets économiques, d’un montant de 2 millions de dinars, au profit des bénéficiaires de la Fondation “Fidaa”.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued a invité l’ensemble des bénéficiaires de la Fondation “Fidaa” à déposer, à partir du 1er août, des demandes de financement de projets auprès des bureaux de l’emploi et du travail indépendant et des espaces d’initiative relevant du ministère.

Il a, dans ce contexte, précisé qu’un accompagnement personnalisé leur sera assuré afin de garantir la viabilité et le succès de leurs projets qui impacteront positivement leurs familles et leur pays.

Il a ajouté que cette initiative représente un minimum de reconnaissance envers les martyrs et blessés de la révolution ainsi que les victimes des attentats terroristes, qui ont lutté pour la liberté, la dignité nationale, et la sécurité de la Tunisie.

De son côté, le président de la Fondation “Fidaa”, Ahmed Jaafar, a indiqué que des commissions régionales mixtes réunissant le ministère, la banque et la fondation seront chargées d’examiner équitablement la liste des bénéficiaires des prêts. La sélection tiendra compte du montant des prêts, de leur répartition géographique et donnera la priorité aux bénéficiaires à faibles pensions ou atteints de handicaps lourds.

Pour sa part, le directeur général de la BTS, Khalifa Sbouii a précisé que les prêts seront octroyés sans exigence de garanties réelles, ni autofinancement, ni intérêts bancaires.

Le montant du prêt peut atteindre jusqu’à 150 000 dinars pour les personnes sans diplôme universitaire, et 200 000 dinars pour les diplômés. La durée de remboursement est fixée à huit ans, avec une période de grâce maximale de deux ans. Le directeur a également indiqué que d’autres facilités financières seront accordées, notamment le rééchelonnement des dettes antérieures auprès de la banque.

La signature de la note organisationnelle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 24 de la loi n° 48 de l’année 2024, datée du 9 décembre 2024, relative à la loi de finances 2025, qui prévoit la création d’une ligne de financement au profit des victimes d’attentats terroristes parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure, les douaniers et les ayants droit des martyrs et blessés de la révolution.