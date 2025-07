La balance commerciale des produits de la pêche a enregistré un excédent de 59,9 millions de dinars (MD) à fin mai 2025. Cet excédent est en baisse de 67,5% par rapport à celui réalisé en mai 2024 (184,4 MD), selon des données de l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI), publiées lundi.

Les exportations des produits de la pêche se sont établies à 11,4 mille tonnes d’une valeur de 267,3 MD, en mai 2025, soit un repli de 19,7% en quantité et de 21,2% en valeur par rapport au même mois de 2024.

L’ONAGRI a aussi fait état d’une baisse de 2% des prix à l’exportation à 23,4 D/Kg par rapport à mai 2024 (23,9 D/KG).

Les espèces les plus exportées sont les poissons (5,2 mille tonnes), les conserves et les semi-conserves (2,9 mille tonnes) et les crustacés (2,7 mille tonnes).

Les exportations tunisiennes des produits de la pêche se répartissent sur plus de 27 destinations. L’Italie en est le premier importateur (31%), suivie par l’Espagne (14%) et la Libye (12%).

La valeur des importations des produits de la pêche a connu une hausse de 33,9% à 207,4 MD en mai 2025. Les quantités importées ont également augmenté de 35,5% à 31,7 mille tonnes. Les prix à l’importation ont diminué de 3,1% par rapport au même mois de 2024, s’établissant à 6,5 D/Kg.

Les quantités importées sont destinées à l’industrialisation à raison de 76,9%, à l’approvisionnement du marché (22,7%) et à l’engraissement (0,4%).