Les conseils locaux et régionaux ont proposé environ 10 600 projets, dont 90% sont à caractère local,

au terme des rencontres de suivi de la préparation du plan de développement 2026-2030, organisées à Medenine (Sud de la Tunisie).

“Ces projets sont le fruit de 632 réunions du district 4 et 498 réunions du district 5”, a indiquéة samedi, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafid, à la clôture de ces rencontres au sein de l’Office du développement du Sud à Médenine.

Les districts 4 et 5 regroupent 8 gouvernorats : Gabès, Kébili, Médenine, Tataouine, Tozeur, Gafsa, Sfax et Sidi Bouzid.

Le ministre a souligné, au terme de ces rencontres, organisées par le ministère de l’Economie et de la planification dans le cadre du suivi de la préparation du plan de développement 2026-2030, que les conseils régionaux ont la responsabilité de fédérer les plans locaux de développement pour assurer la complémentarité requise et nécessaire à la réalisation des objectifs d’un développement intégral et juste.

Selon le ministre de l’Economie, l’approche progressive dans l’élaboration du plan de développement est importante parce qu’elle a pour objectif de concrétiser les aspirations des Tunisiens à un développement global et équitable. Jusqu’à ce jour, 279 plans locaux de développement ont été parachevés fin juin 2025, selon le ministre.

Il s’agit également, d’après lui, “de contribuer à la mise en place de bases solides pour une nouvelle phase de construction et d’édification”.

Ont pris part aux réunions, le gouverneur de Médenine, Walid Tabboubi, le président du conseil du district 5, des membres des deux conseils régionaux et des responsables de départements ministériels, aux niveaux central et régional.