La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), à travers son groupement professionnel “CONECT InTech”, annonce, samedi, l’organisation du 19 au 23 juillet courant, une mission d’affaires en Mauritanie, mobilisant une délégation tunisienne composée de startups, PME technologiques et acteurs clés de l’écosystème numérique tunisien.

L’objectif étant de renforcer les partenariats tuniso-mauritaniens dans le digital et l’innovation. Cette mission s’inscrit dans une dynamique stratégique visant à renforcer les passerelles économiques et technologiques entre la Tunisie et la Mauritanie, à travers une série de rencontres institutionnelles et de sessions B2B ciblées, pour favoriser l’émergence de partenariats structurants.

Les entreprises tunisiennes participantes couvrent un large spectre de compétences dans les domaines du digital, de la fintech, de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la transformation numérique.

La CONECT vise à fédérer et accompagner les entreprises technologiques tunisiennes dans leur développement à l’international, tout en positionnant la Tunisie comme un hub régional de l’innovation et du numérique. La mission reflète, également, la volonté d’encourager la coopération Sud-Sud et de créer des synergies économiques durables entre les écosystèmes tunisiens et mauritaniens.

Selon la Confédération, “cette mission marque une nouvelle étape dans la consolidation des relations bilatérales, avec un objectif clair : valoriser le savoir-faire tunisien, favoriser l’accès aux marchés africains et bâtir des partenariats durables dans les secteurs à fort potentiel”.