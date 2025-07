Le nouveau pont de Bizerte sera prêt en septembre 2027, a indiqué le ministre de l’Equipement et de l’habitat, Slah Zouari, lors d’une visite effectuée, vendredi, dans le gouvernorat de Bizerte.

Zouari qui a donné le coup d’envoi aux travaux de construction des fondations profondes (la 2ème tranche du projet), a mis l’accent sur l’importance de ce projet qui compte parmi les principaux projets non seulement à Bizerte mais dans tout le pays, précisant qu’il s’agit d’un projet pilote même au plan international, d’autant plus il est réalisé par des compétences tunisiennes soutenues par des experts étrangers.

Le taux d’avancement des travaux de la première et de la troisième tranche du projet, qui sont réalisés par des sociétés de de travaux publics tunisiennes a atteint plus que 70%, alors que la réalisation du reste des travaux de la 2ème tranche reviendra à des sociétés de travaux publics chinoises.

La mise en place des fondations profondes est l’une des principales composantes de cette 2ème tranche du projet, a ajouté le ministre, soulignant que la profondeur des fondations est de près de 60 mètres, avec un diamètre de plus de deux mètres et demi, et une hauteur par rapport à la surface de la mer, de près 65 mètres.

Zouari a également, mis l’accent sur l’importance de ce nouveau pont qui aura un rôle dans le développement du secteur touristique dans la région.

Par ailleurs, dans une déclaration accordée aux médias, le ministre a parlé du dossier de l’habitat social, faisant savoir que d’ici la fin de l’année 2025, près de 2200 logements sociaux seront attribués aux personnes qui en ont besoin. Il a ajouté que son département œuvre à la réalisation d’un nouveau programme, qui comporte près de 3100 nouveaux logements.

Et de poursuivre, qu’au début de l’année 2026, le ministère entamera l’exécution d’un nouveau programme qui concerne une catégorie de salariés, leur permettant de bénéficier du dispositif de location-vente.