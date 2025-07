La balance des variations des titres de la cote a été largement tirée vers le haut à l’issue du premier semestre 2025, affichant 50 hausses et 23 baisses, indique l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Cela explique la bonne orientation de tous les indices sectoriels, à l’exception de l’indice « Bâtiment et matériaux de construction » (-6,1 %) et de l’indice « des industries » (-0,5 %), ajoute l’intermédiaire en bourse, dans une note de recherche, publiée récemment, intitulée « Bilan financier et boursier du premier semestre 2025 et stratégie d’investissement pour le second semestre ».

L’analyse des performances boursières des secteurs cotés fait ressortir aussi que ce sont les sociétés de grande consommation (forte progression de l’indice des « Biens de consommation » de 27,3 % sur le S1 2025 et un poids de 23,4 % dans le benchmark de la cote) et sociétés financières (hausse de l’indice des sociétés financières de +15,3 % depuis le début de l’année et un poids de 58,4 % dans l’indice de référence) qui ont porté la croissance du TUNINDEX sur les six premiers mois de 2025.

Depuis l’année dernière, le marché boursier tunisien revient à ses fondamentaux. L’amélioration de la conjoncture économique nationale, la modération des prix de l’énergie et des matières premières à l’international, la fin des resserrements monétaires mondiaux, ainsi que la publication de résultats d’entreprises solides (hausse de 13,3 % des bénéfices agrégés des 64 sociétés cotées à 3,1 milliards de dinars en 2024 selon la BVMT) ont favorisé des arbitrages positifs.

C’est, en somme, le bilan des gagnants et des perdants de la Bourse de Tunis sur les six derniers mois, souligne Tunisie Valeurs.