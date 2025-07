L’Unesco appelle les professionnels de la culture, les décideurs politiques, les acteurs de l’aide humanitaire, les membres de la société civile et les communautés du monde entier à participer à une nouvelle enquête mondiale sur les liens entre égalité des genres, culture et situations d’urgence.

La date limite de participation est fixée au 20 août 2025, indique le site de l’Unesco : https://www.unesco.org/fr/articles/enquete-mondiale-de-lunesco-femmes-culture-et-situations-durgence

L’enquête est disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies. Le Temps estimé de réponse est de 10 à 15 minutes.

Afin d’élargir la portée de cette initiative mondiale, l’UNESCO a conçu un kit de communication contenant des publications prêtes à l’emploi pour les réseaux sociaux, des visuels et des messages clés.

Destinée à la fois aux individus et aux organisations, l’enquête vise à examiner comment les situations d’urgence — telles que les conflits armés ou les catastrophes dues à des aléas d’origine naturelle (tremblements de terre, incendies, typhons, etc.) — affectent les femmes dans le secteur culturel, et à identifier des stratégies pour garantir leur inclusion significative et leur leadership dans les efforts de préparation, de réponse et de relèvement.

Les données recueillies alimenteront la prochaine publication de l’UNESCO intitulée « Analyse mondiale sur les femmes, la culture et les situations d’urgence », qui fournira des informations basées sur des preuves, des bonnes pratiques et des recommandations concrètes pour promouvoir les droits et le bien-être des femmes dans le secteur culturel et intégrer l’égalité des genres dans les politiques culturelles et les mécanismes de réponse aux situations d’urgence.

Les crises et les situations d’urgence aggravent souvent les inégalités de genre existantes, et rendent les femmes du secteur culturel particulièrement vulnérables. Malgré leurs contributions essentielles, les artistes, professionnelles du patrimoine et de la culture se heurtent fréquemment à des défis tels que la perte de revenus, le déplacement ou un accès limité aux postes de décision pendant les urgences.

Le soutien à la diffusion de cette enquête, aidera à recueillir une diversité de points de vue et à générer des preuves solides pour influencer les politiques, indique l’organisation onusienne.