En pleine expansion, le marché des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), reste un pilier de l’épargne et de l’investissement en Tunisie, selon une note publiée le 15 juillet courant, par l’intermédiaire en Bourse, “Tunisie Valeurs”.

“Malgré un contexte monétaire restrictif en 2024, les OPCVM ont connu une forte croissance, avec un encours dépassant 7 milliards de dinars. Les OPCVM obligataires, perçus comme des valeurs refuges, ont dominé la collecte, tandis que les OPCVM mixtes ont, également, progressé. En 2025, la tendance s’est accentuée, avec une hausse de 22,8 % des actifs sous gestion”, selon la note de recherche intitulée “Le marché des OPCVM en Tunisie, un marché en plein essor”.

Pour l’intermédiaire en Bourse, “la réduction du taux directeur en 2025 (de 8 % à 7,5 %) influence les OPCVM obligataires. A court terme, elle booste leur valorisation, mais à long terme, elle pourrait réduire leur rendement et leur compétitivité face aux produits bancaires”.

Et d’expliquer que les OPCVM sont des instruments financiers permettant aux épargnants d’investir collectivement

sur les marchés financiers. En Tunisie, ils jouent un rôle clé dans le financement de l’économie et la stabilisation du marché des capitaux. En 2024, ils représentaient une part non négligeable des encours obligataires et des échanges boursiers, confirmant leur attractivité.

Les OPCVM regroupent les SICAV et les FCP (Fonds Commun de Placement). Ils sont classés en trois catégories : obligataires, mixtes et actions, avec des sous-catégories selon le niveau de risque. Depuis 2016, des OPCVM institutionnels ont émergé, renforçant le marché.

Les OPCVM monétaires offrent liquidité et sécurité pour les placements à court terme. Régulés depuis 2018, ils complètent l’offre des OPCVM obligataires et constituent une nouvelle source de financement pour l’État et les entreprises. Cependant, leur succès dépendra de leur capacité à concilier rendement et stabilité, conclut “Tunisie Valeurs”.